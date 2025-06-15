نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة دون مشاكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة شهد حالة من الانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية انعكست على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى بخصوص سير امتحاني مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية.

وكان قد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة أول يوم فى سير امتحانات الثانوية العامة ( الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية.

وحرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.

ووجه الوزير أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.