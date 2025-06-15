نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مصر تنطلق كمركز إقليمي للطاقة.. الربط الكهربائي مع السعودية يفتح بوابة التصدير لدول المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة مصر نحو التحول إلى محور إقليمي للطاقة، وذلك في ضوء الطفرة غير المسبوقة في إنتاج الكهرباء وبناء شبكة بنية تحتية قوية تغطي مختلف مصادر الطاقة.

وفي سلسلة من الإنفوجرافات المنشورة على منصات التواصل الرسمية، استعرض المركز الإعلامي ما تحقق على أرض الواقع في ملف الربط الكهربائي الإقليمي، مع التركيز على ما أحرزته الدولة من تقدم في الربط مع السعودية، باعتباره انطلاقة فعلية نحو شبكة عربية موحدة، وتعزيز الأمن الطاقوي للدول المرتبطة.

76.9% نسبة تنفيذ الربط المصري السعودي حتى مايو 2025

أوضح التقرير أن نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بلغت 76.9%، وهو ما يعكس التقدم السريع في تنفيذ أول مشروع من نوعه بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) في المنطقة، والذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاوات.

زيادة 86.6% في القدرات الاسمية خلال 10 سنوات

سجّلت القدرات الاسمية للكهرباء في مصر قفزة هائلة بنسبة 86.6% لتصل إلى 59.7 ألف ميجاوات عام 2024/2023، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014، في حين زاد الحمل الأقصى بنسبة 41% فقط، ما حوّل العجز إلى فائض يدعم خطط التصدير.

شبكة ربط دولية تربط مصر بالعرب وأوروبا

سلّط التقرير الضوء على مشروعات الربط مع الأردن وليبيا والسودان، والتي تشمل رفع قدرات الشبكات إلى آلاف الميجاوات، فضلًا عن مشروعات الربط مع اليونان وقبرص وأوروبا، مما يعزز موقع مصر كبوابة الطاقة بين الشرق والغرب.