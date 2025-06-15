"هيأخدوا منك عداد الكهرباء".. تحذير عاجل لأصحاب العدادات القديمة بعد قرار الحكومة | لا تفعل هذا

الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاجأ عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بقيام شركات توزيع الكهرباء برفع عداد الكهرباء التقليدي واستبداله بعداد مسبوق الدفع دون طلب مسبق من المشتركين، وهو ما أثار تساؤلات عدة حول الأسباب والإجراءات القانونية لهذا التحول المفاجئ.

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أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطتها لضبط منظومة استهلاك الكهرباء والحد من الفقد التجاري والتقني، مؤكدة أن هناك 11 حالة قانونية تستدعي رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، أبرزها:

الحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية دون المرور بالعداد.

إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمنزل أو الوحدة المسجلة.

نقل التيار من وحدة متعاقد عليها إلى أخرى غير مدرجة في العقد أو استخدامه في نشاط مختلف.

فض أو إتلاف الأختام الخاصة بالعداد أو أجهزة القياس.

إحداث تلاعب أو خلل متعمد بالعداد مثل إسقاط أو عكس محول التيار.

زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح مسبق.

منع موظفي الشركة من إجراء أعمال الفحص أو الصيانة أو التعديل.

تعذر تسجيل القراءة لمدة دورتين متتاليتين دون مبرر واضح.

هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريده بالكهرباء.

رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد طواعية.

عدم سداد المطالبة المالية خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

وأكدت الوزارة أنه في حال السماح بإعادة تركيب العداد مرة أخرى، يتم تركيبه مسبق الدفع فقط، ولا يتم إعادة العداد التقليدي.

طريقة تحويل العداد إلى مسبوق الدفع

بالإضافة إلى الحالات السابقة، يحق للمواطنين التقدم بطلب لتحويل العداد من تقليدي إلى مسبوق الدفع، عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

تقديم عقد ملكية الوحدة أو توكيل رسمي من المالك.

صورة البطاقة الشخصية.

موافقة الجهة الإدارية المختصة.

سداد قيمة العداد الجديد، مع إمكانية التقسيط.

ما هي مزايا العداد الذكي؟

ويذكر بأن أبرز مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع، قد جاءت على هذا النحو التالي:

يوفر العداد مسبوق الدفع عددًا من المزايا المهمة للمشتركين، أبرزها:

التحكم الكامل في الاستهلاك، ومتابعة الرصيد الفعلي من خلال الشاشة الرقمية.

دقة احتساب الفواتير دون تدخل بشري أو أخطاء قراءة.

إمكانية الشحن بمبالغ تبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه.

منع تراكم المديونيات على المستهلك.

إضاءة تحذيرية تُنبّه بقرب انتهاء الرصيد.

استمرار التيار حتى الساعة 10 صباحًا في أيام الإجازات الرسمية حال نفاد الرصيد.

إمكانية استخراج كارت بدل فاقد مقابل رسوم بسيطة.

ويأتي هذا التحول في إطار جهود وزارة الكهرباء لرقمنة منظومة الاستهلاك، وتطبيق العدالة في توزيع التيار، والحد من سرقة الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكة القومية.