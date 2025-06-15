الرياض - كتبت رنا صلاح - خيّم الأسى على الساحة الفنية خلال الساعات الماضية إثر نبأ رحيل نجل الموسيقار الشهير صلاح الشرنوبي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى المصرية وصاحب تأثير بالغ في وجدان جماهير الفن. وقد جاء الخبر المفجع ليشكل صدمة قوية لعائلة الشرنوبي ودوائر معجبيه، بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن وفاة ابن عمه.

«صدمة كبيرة».. وفاة نجل موسيقار شهير تهز الوسط الفني وكلمات مؤثرة من المشاهير عن علاقته بالشرنوبي

جاء إعلان محمد الشرنوبي حزينًا ومؤثرًا، حيث كتب: “إنَّا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي وشقيق زياد ورامي الشرنوبي.” وقد عكس هذا المنشور حجم الفاجعة التي ألمّت بأسرة الشرنوبي ومدى العلاقة الوطيدة التي جمعت بين محمد وابن عمه الراحل، والتي تجاوزت حدود القرابة لتبلغ مراتب الأخوة الحقيقية.

وأوضحت مصادر من الأسرة أن الوفاة حدثت صباح اليوم، فيما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات تخص الجنازة أو موعد تلقي العزاء حتى وقت كتابة تلك السطور، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق بين أصدقاء ومقربي الأسرة الذين يترقبون معرفة التفاصيل.

وفي أعقاب الإعلان عن الوفاة، انطلقت موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت الصفحات برسائل النعي والدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، وحرص العديد من الفنانين ونجوم المجتمع على الإشادة بسيرة الراحل وأخلاقه الرفيعة، مؤكدين أن الوسط الفني فقد شخصية محبوبة بين الجميع. كما أعرب كثيرون عن حزنهم وذهولهم من رحيل محمد صلاح الشرنوبي المفاجئ، وبدت مشاعر الأسى واضحة خصوصًا في ردود فعل محمد الشرنوبي، الذي وصف الفقيد بـ “أخيه الكبير” في دلالة على عمق الرابط الإنساني والعائلي الذي جمع بينهما.

محمد صلاح الشرنوبي، الذي غيّبه الموت اليوم، كان يشغل منصب مهندس، وينتمي إلى عائلة لها حضور قوي ومؤثر داخل الأوساط الفنية في مصر والوطن العربي. فهو نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، صاحب الإسهامات الكبيرة والأعمال الخالدة في مجال الأغنية والموسيقى، وابن عم الفنان الشاب محمد الشرنوبي الذي يحظى بجماهيرية واسعة بين الشباب. وتوضّح خلفية الفقيد ومكانته مدى الحزن الذي أصاب العائلة ومجتمع الفنانين والجمهور على حد سواء، فهو جزء من إرث عائلي فني كبير ترك بصمة لا تُنسى.

ومع استمرار حالة الصدمة بين أفراد العائلة والمعجبين، ينتظر الكثيرون صدور أي بيان رسمي يكشف تفاصيل مراسم الوداع الأخيرة. وفي خضم الحزن، توالت الدعوات من المتابعين والأصدقاء بالصبر والسلوان للأسرة وبالرحمة والمغفرة للفقيد، مستحضرين أطيب الذكريات وعلاقات الود التي ربطتهم بمحمد صلاح الشرنوبي.

في نهاية المطاف، تبقى وفاة نجل الموسيقار الكبير محطة أليمة في تاريخ الأسرة ذات البصمة الفنية المميزة، ولا شك أن رحيله أحدث فراغًا كبيرًا بين عائلته ومحبيه وكل من عرفه عن قرب، ليودّع الوسط الفني وجهاً من الوجوه الداعمة والمساندة خلف الستار، تاركًا أثرًا لن يمحى في قلوب جميع من عرفوه أو سمعوا عنه.