نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث التعليم: غرفة العمليات تتبع مصدر صور امتحان التربية الوطنية لمعرفة المتسبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شادي زلطه، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتتبع مصدر تصوير اسئلة اختبار مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة.

وأكد زلطه أنه في حال التأكد من صحة الأسئلة، سيتم التعرف على المتسبب في تصويرها وتداولها من خلال الباركود، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليه.



وكانت قد تداولت صفحات الغش الإلكترونية، أسئلة من امتحان مادة التربية الوطنية، بعد بدء اللجان.

وزعم صفحات السوشيال ميديا، أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليًا باللجان في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

بدأ صباح اليوم، امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة في اللجنة الأولى في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، ويؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، موزعين في اللجان الامتحانية وبالغ عددهم 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

من جانبه حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة أول يوم فى سير امتحانات الثانوية العامة ( الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية.

وحرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.

ووجه الوزير أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.