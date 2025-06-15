تداول أسئلة امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة.. والتعليم تتحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 11:38 صباحاً - تداولت صفحات الغش الإلكترونى امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها ومدى مطابقة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى فى التربية الدينية.

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف اللجان الامتحانية بالثانوية العامة بكاميرات المراقبة حيث اطلع الوزير على مراقبة اللجان بالكاميرات تزامنا مع انطلاق أول يوم بالاختبارات والذى يؤدى فيه الطلاب امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية.

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف حيث يستمر الامتحان حتى العاشرة والنصف صباحا ثم يحصل الطلاب على راحة لمدة نصف ساعة حتى 11 صباحاً ويبدأون الامتحان فى التربية الوطنية بداية من 11 صباحاً حتى 12.30 ظهراً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة دخول الطلاب ومراقبة اللجان بالكاميرات وتم أيضا التواصل مع رؤساء اللجان ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها إلى لجان السير.