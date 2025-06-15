طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الدين وتشديد على منع الغش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 10:34 صباحاً - بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف حيث يستمر الامتحان حتى العاشرة والنصف صباحا ثم يحصل الطلاب على راحة لمدة نصف ساعة حتى 11 صباحاً ويبدأون الامتحان فى التربية الوطنية بداية من 11 صباحاً حتى 12.30 ظهراً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة دخول الطلاب ومراقبة اللجان بالكاميرات وتم أيضا التواصل مع رؤساء اللجان ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها إلى لجان السير.

ويتابع خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025، سير الامتحان من داخل غرفة العمليات بحضور نواب رئيس عام الامتحانات، وفريق التطوير التكنولوجى المتخصص فى مكافحة الغش وأيضا أعضاء من وزارة الاتصالات وجهات أخرى، حيث تختص غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظيا ، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة ، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية ، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان ، ورصد أعمال الغش أثناء فترة أداء الامتحانات.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.