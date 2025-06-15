وزير التعليم يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات المراقبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 10:34 صباحاً - تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، اللجان الامتحانية بالثانوية العامة بكاميرات المراقبة، حيث اطلع الوزير على مراقبة اللجان بالكاميرات تزامنا مع انطلاق أول يوم بالاختبارات والذى يؤدى فيه الطلاب امتحانى التربية الوطنية والتربية الدينية.

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، حيث يستمر الامتحان حتى العاشرة والنصف صباحا ثم يحصل الطلاب على راحة لمدة نصف ساعة حتى 11 صباحاً ويبدأون الامتحان فى التربية الوطنية بداية من 11 صباحاً حتى 12.30 ظهراً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة دخول الطلاب ومراقبة اللجان بالكاميرات وتم أيضا التواصل مع رؤساء اللجان ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها إلى لجان السير.