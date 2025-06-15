نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث التعليم يكشف حقيقة الصور المتداولة لامتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي شادي زلطه حقيقة الصور المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا ويزعمون أنه امتحان التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في اول ماراثون امتحانات الثانوية العامة.



وأكد المتحدث الرسمي، أن الصور المتداوله هي لامتحان العام الماضي.



بدأ صباح اليوم، امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة في اللجنة الأولى في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

ويؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الثانية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، موزعين في اللجان الامتحانية وبالغ عددهم 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.

كما تؤكد الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.