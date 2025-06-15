نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول أيام الماراثون.. وزير التعليم داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة الاستعدادات في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ووصول ورق الأسئلة للجان.
وشدد الوزير على على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول اللجان والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.