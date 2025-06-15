نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بأداء مادتي التربية الدينية والوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، اليوم الأحد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث أولى الامتحانات في مادتي "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، وهما من المواد التي لا تضاف إلى المجموع، لكنها مواد نجاح وسقوط، لا تقل أهمية عن المواد الأساسية من حيث التنظيم والانضباط، بوصفها المؤشر الأول على مدى جاهزية المنظومة واستعداداتها للامتحانات الرسمية.

واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.