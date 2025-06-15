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إصابة إمام عاشور ويدخل في نوبة بكاء.. ونزول زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي.. صور

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  • إصابة إمام عاشور ويدخل في نوبة بكاء.. ونزول زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي.. صور 1/5
  • إصابة إمام عاشور ويدخل في نوبة بكاء.. ونزول زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي.. صور 2/5
  • إصابة إمام عاشور ويدخل في نوبة بكاء.. ونزول زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي.. صور 3/5
  • إصابة إمام عاشور ويدخل في نوبة بكاء.. ونزول زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي.. صور 4/5
  • إصابة إمام عاشور ويدخل في نوبة بكاء.. ونزول زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي.. صور 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 03:36 صباحاً - تعرض إمام عاشور لاعب للإصابة أمام انتر ميامي في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما فجر الأحد على استاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتك إمام من الإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه أحمد سيد زيزو.

ودخل زيزو في نوبة بكاء شديدة حزنا على عدم استكمال المباراة واحتمالية غيابه فترة طويلة.


جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مصطفي شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.

 

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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