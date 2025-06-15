ملعب "هارد روك" جاهز لمواجهة الأهلى ضد إنتر ميامى.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 02:24 صباحاً - أصبح ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، جاهزا لاستضافة مواجهة فريقى الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، والمقرر إقامتها فى تمام الثالثة فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى الاحد المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والذي يضم 32 فريقًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى الحكم علي رضا فغاني، ويعاونه كل من: أنطون شيتنين مساعد أول، أشلي بيشام مساعد ثان وعلى الفار سيمون مارشينياك.

ملعب هارد روك

ملعب افتتاح مونديال الأندية

الجماهير أمام الملعب

ملعب هارد روك

ملعب افتتاح كأس العالم للأندية

ملعب هارد روك

الأهلي ضد إنتر ميامي

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

على الجانب الآخر، يشارك إنتر ميامي باعتباره ممثل البلد المستضيف، ويخوض أولى مبارياته الرسمية في البطولة معتمداً على خبرة ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، في أول اختبار حقيقي للفريق على المستوى العالمي.

وتُعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور الأول، نظرًا لقيمة الفريقين، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث لقطع خطوة نحو التأهل إلى دور الـ16.

تأسس نادي إنتر ميامي عام 2018، ويشارك لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بكأس الدوري الأمريكي الشمالي والوسطى والجنوبية.

وعلى الرغم من حداثة تأسيسه، إلا أن الفريق تحوّل إلى محور اهتمام عالمي بعد انضمام ليونيل ميسي، وجلب أسماء لامعة أخرى مثل لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، بجانب أن النادي يمتلكه بشكل جزئي نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.