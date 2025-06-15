الأهلى يصل ملعب "هارد روك" لمواجهة إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 02:24 صباحاً - وصل فريق الأهلي إلى ملعب هارد روك منذ قليل لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق قد خاض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح السبت؛ من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة، كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية المهمة، وحرص على مراجعة خطة اللعب، ومنح تكليفات خاصة للاعبين لتنفيذها خلال اللقاء، ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.