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قتيلان وعدة إصابات إثر القصف الصاروخى الإيرانى على شمال إسرائيل

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قتيلان وعدة إصابات إثر القصف الصاروخى الإيرانى على شمال إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 12:31 صباحاً - قتل شخصين وأصيب عدة أشخاص إثر القصف الصاروخى الإيرانى الأخير على شمال إسرائيل.

 

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن انهيار مبان بشكل كامل فى تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.

 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت " تقرير أولي عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة".

 

وأكد  التلفزيون الإيرانى أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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