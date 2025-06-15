نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاق الماراثون.. محظورات داخل لجان الثانوية العامة لا مجال للتهاون بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مجموعة من المحظورات التي يجب على الطلاب الالتزام بها داخل لجان الامتحانات، وذلك لضمان انضباط العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت الوزارة أن التعليمات الخاصة باللجان تم تعميمها على جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الطلاب بها قبل بدء كل اختبار، وعدم التهاون مع أي مخالفة. وشملت التعليمات عددًا من المحظورات الأساسية، أبرزها:

- منع حيازة الهاتف المحمول نهائيًاداخل اللجنة، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، ويُطبّق ذلك على جميع الطلاب دون استثناء. وأشارت الوزارة إلى أن من يضبط بحوزته هاتفًا يُعرض نفسه لإلغاء امتحانه فورًا وفقًا للقرار الوزاري المنظم.

ـ عدم اصطحاب سماعات الأذن أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية قابلة للتوصيل أو التخزين، مثل الساعات الرقمية المتصلة بالهواتف أو النظارات الذكية، حيث تُعتبر هذه الأدوات وسيلة للغش التكنولوجي.

ـ منع تبادل الأدوات أو الحديث بين الطلاب داخل اللجنة، لأي سبب من الأسباب، حيث يُعد ذلك مخالفة توجب تحرير محضر وقد تصل إلى إلغاء الامتحان.

ـ الالتزام بالجلوس في المكان المحدد لكل طالب، وعدم مغادرته إلا بعد تسليم ورقة الإجابة والانتهاء من الوقت الرسمي.

ـ عدم كتابة أي عبارات خارجة أو إشارات سياسية أو دينية على ورقة الإجابة، إذ تُعتبر هذه التصرفات محاولة للغش أو الخروج عن موضوع الامتحان.

ـ ممنوع تمامًا استخدام الحبر السري أو أقلام الرصاص في الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد، وعلى الطالب استخدام القلم الجاف الأزرق فقط.

كما شددت الوزارة على أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل، وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية، إلى جانب وجود كاميرات مراقبة في محيط اللجان، وغرفة عمليات مركزية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب إلى التركيز والمذاكرة الجيدة، وتجنب أي سلوك قد يؤثر على مستقبلهم، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المجتهدين وضمان عدالة المنافسة.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدًا أولى امتحانات الثانوية العامة في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من المواد غير المضافة للمجموع.