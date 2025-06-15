نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي بطريق الواحات لتركيب كمرة معدنية بكوبري زويل ضمن أعمال مشروع الأتوبيس الترددي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي، سيتم استكمال رفع عدد (11) كمرة معدنية والخاصة بكوبري زويل وتحديدًا بتقاطع طريق زويل مع طريق الواحات وذلك بالاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه مناطق أكتوبر وذلك ضمن أعمال تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بطريق الواحات في الموقع المشار إليه، لمدة 5 أيام وذلك على النحو التالي:

اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥ وحتى يوم الخميس الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٥، وتُنفذ الأعمال يوميًا من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 6:00 صباحًا.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية التالية:

التحويلة المرورية الأولى:

حركة المركبات القادمة من الطريق السياحي وطريق الفيوم والراغبة في السير تجاه مناطق 6 أكتوبر، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من أكتوبر) عبر فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى ثم العودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى أكتوبر من خلال فتحة ثانية مستحدثة عقب تجاوز منطقة الأعمال.

التحويلة المرورية الثانية:

حركة المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والراغبة في السير تجاه طريق الفيوم، تقوم بالدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث أسفل كوبري زويل ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الواحات وصولًا إلى طريق الفيوم بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال وذلك لتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال وضمان تحقيق السيولة المرورية.

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة بالكامل لتحقيق الانسياب المروري المطلوب طوال فترة تنفيذ الأعمال.