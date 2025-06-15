نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تلقي طلبات التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، اعتبارًا من غدٍ الأحد، ولمدة 15 يومًا، وذلك بمقار المعاهد والمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، إن التظلمات تُقدَّم بمقار كنترولات المناطق الأزهرية، وليست متاحة إلكترونيًا كما هو الحال في الشهادة الثانوية، موضحًا أن قيمة التظلم تبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة، ويتم ردها للطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وأوضح وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات أن إجراءات التظلم تبدأ بتسديد الرسوم المقررة بديوان المنطقة الأزهرية، ثم يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به. ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار يفيد بالتعرف على الورقة، ثم تُعرض ورقة الإجابة على موجهين متخصصين في المادة محل التظلم لإعادة تقييمها. وفي حال تأكد الطالب من تطابق الورقة معه، يحرر تقريرًا رسميًا يُثبت فيه اطلاعه على إجابته بنفسه. ويُسمح للطالب بالتظلم في جميع المواد، لكن لا يُمكنه الطعن على نفس المادة أكثر من مرة، علمًا أن فترة التظلمات تستمر لمدة 15 يومًا فقط من تاريخ بدء التقديم.

يُشار إلى أن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كان قد اعتمد يوم الأربعاء الماضي نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 87.23%، وفي الشهادة الإعدادية 76.84%.