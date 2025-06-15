نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول أيام الماراثون.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق صباح غدا الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط حالة من التأهب والاستعداد التام من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث أولى الامتحانات في مادتي "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، وهما من المواد التي لا تضاف إلى المجموع، لكنها مواد نجاح وسقوط، لا تقل أهمية عن المواد الأساسية من حيث التنظيم والانضباط، بوصفها المؤشر الأول على مدى جاهزية المنظومة واستعداداتها للامتحانات الرسمية.

وقد اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات المحكمة، استعدادًا لمشاركة مئات الآلاف من الطلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 طالبًا بالنظام الحديث، موزعين على 2029 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، من بينها 1973 لجنة أساسية، بالإضافة إلى 9 لجان في السجون، و6 لجان في المستشفيات، و24 لجنة للمكفوفين، إلى جانب 17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ويشارك في أعمال الملاحظة والمراقبة هذا العام نحو 120 ألفًا و232 معلمًا وملاحظًا، موزعين على اللجان المختلفة، في منظومة ضخمة تتطلب التنسيق الدقيق لضمان سير الامتحانات بسلاسة، دون أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.