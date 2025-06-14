نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات بالثانوية العامة داخل غرفة العمليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات عن اختبارات الثانوية العامة، من أولياء الأمور والطلاب والمراقبين والملاحظين وكافة المهتمين بالعملية التعليمية، للإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات أو شكاوي.

وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة المحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الاجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 غدًا الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.

كما تؤكد الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.