نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حسب اختيارات الجمهور"... متاحف الجمهورية تعرض كنوزها في شهر يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت متاحف الآثار في مصر قطع شهر يونيو لعرضها، وذلك بناءً على تصويت الجمهور عبر صفحاتها على فيسبوك. يهدف هذا التقليد إلى تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع، وذلك تماشيًا مع الدور الثقافي والحضاري للمتاحف.

احتفالًا بالمناسبات الخاصة في يونيو

جاء اختيار الجمهور هذا الشهر ليُسلط الضوء على عدة مناسبات مميزة. فبمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في الأول من يونيو، اختارت متاحف:

المتحف القبطي

متحف كفر الشيخ

متحف الأقصر للفن المصري القديم

عرض مقتنيات تحكي قصة هذه الرحلة المباركة.

تخليدًا لليوم العالمي للأرشيف

بالتزامن مع اليوم العالمي للأرشيف، تُعرض مجموعة من الصور الأرشيفية الفريدة الموجودة بالمتاحف المصرية. يهدف هذا العكف إلى إبراز الدور الحيوي للمتاحف في حفظ وحماية ذاكرة الأمة وتراثها الحضاري.

احتفاءً باليوم العالمي للموسيقى

ومع اقتراب اليوم العالمي للموسيقى في 21 يونيو من كل عام، تعرض متاحف أخرى مجموعة من مقتنياتها التي تُبرز أهم الآلات الموسيقية في مصر عبر العصور. يُظهر هذا العرض الأهمية والمكانة الكبيرة للموسيقى في الحياة المصرية القديمة واليومية، سواء في بيوت العامة أو قصور النبلاء والأشراف.

قطع مختارة من المتاحف

تُقدم المتاحف التالية أبرز القطع المختارة لشهر يونيو:

المتحف القبطي بمصر القديمة

يعرض مبخرة برونزية عليها نقوش تُمثل مشاهد من حياة السيد المسيح، بما في ذلك مجيئه إلى مصر.

متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 2

يعرض صليبًا من النحاس والزنك.

متحف كفر الشيخ

يعرض قطعة من الصوف والكتان، تُمثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

يعرض الجزء العلوي من محراب من الحجر الجيري من العصر القبطي، عُثر عليه عام 1958 في الفناء الأول لمعبد الأقصر.

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق

يعرض صورة أرشيفية من أرشيف المتحف لاحتفالات المحمل.

متحف الشرطة القومي بالقلعة

يعرض صورة أرشيفية لتناول الإعلام المصري لدور الشرطة المصرية في الدفاع عن الوطن.

متحف الإسماعيلية

يعرض السجل الخاص بعالم الآثار الفرنسي جان كليدا بخط اليد لتسجيل الآثار الخاصة بمتحف الإسماعيلية.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

يعرض صورة أرشيفية من الألبوم الشخصي للنبيلة فاطمة حيدر (صاحبة القصر)، تُصور ابنتها وهي واقفة بحديقة القصر.

متحف النوبة بأسوان

يعرض صورة أرشيفية لمعبد فيلة قبل وبعد الإنقاذ.

متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 3

يعرض شخشيخة للمعبودة حتحور من البرونز، تُمثل وجه المعبودة حتحور بهيئة سيدة ترتدي باروكة شعر وقلادة عريضة، وعلى جانبي الرأس حية الكوبرا تحمل فوق رأسها الكورنيش المصري.

متحف قصر المنيل

يعرض بيانو من الخشب المطعم بالنحاس، وله حُليات وتطعيم من حجارة اللازورد، ورخامة البيانو من أهم مقتنيات قاعة الأوبيسون بسرايا العرش.

متحف المركبات الملكية ببولاق

يعرض صندوق موسيقى خشبي من مقتنيات الأميرة فوزية، به 6 اسطوانات لكل منها لحن خاص به مطبوع على الصندوق من الداخل، وهو على منضدة أخرى من الخشب، بها درج لحفظ الاسطوانات.

متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب

يعرض طبلة ذات رق من الخشب المطعم بالخشب والأبنوس والسن.

متحف ركن فاروق بحلوان

يعرض جرامافون خشبي على هيئة واجهة معبد يتخللها شكل الأعمدة ويتوسطها خرطوش ملكي داخله اسم الملك فاروق بالخط الهيروغليفي. أما غطاء الجرامافون فنُقش عليه منظر لعازفين وراقصات، وله درج جانبي لوضع الأسطوانات.

متحف إيمحتب بسقارة

يعرض جزءًا من آلة الهارب الموسيقية، به عمود بصف رأسي من الثقوب تُثبت فيها قطع خشبية أسطوانية صغيرة، والتي تُثبت عن طريقها أوتار الهارب للعزف عليها.

متحف تل بسطة بالزقازيق

يعرض تمثالًا للآلهة باستت تحمل في يدها الصلاصل، وهو رابط واضح مع حتحور التي عادة ما تحمل هذه الآلة الموسيقية، وهو مصنوع من البرونز، من الدولة الحديثة.

متحف السويس القومي

يعرض ناي به خمسة ثقوب للأصابع.

متحف الإسكندرية القومي

يعرض مجموعة من تماثيل التناجرا من الفخار، والتي عُثر عليها في جبانات الإسكندرية، ومنهم تمثال لسيدة تعزف على القيثارة.

متحف الغردقة

يعرض ربابة من الخشب على شكل جذع شجرة.

متحف شرم الشيخ

يعرض شخشيخة المعبودة حتحور من البرونز، ومقبضها عبارة عن مجسم لتمثالي أبي الهول من أسفل على قاعدة مربعة يعلوهما مجسم للمعبود بس يعلوه مجسم للمعبودة حتحور، ومن الجانبين يعلوها شكل واجهة القصر ويعلو الشخشيخة من أعلى مجسمات لمجموعة من الحيوانات من العصر اليوناني الروماني.

متحف سوهاج القومي

يعرض زوجًا من المصفقات من العاج على شكل أيدي بشرية عليها زخارف كانت تُستخدم للتصفيق، من عصر الدولة الوسطى.

متحف مطروح

يعرض لوحة من الحجر الجيري عليها المعبود بس، معبود المرح والموسيقى، يمسك بيده اليمنى السيف في وضع راقص، وبجواره سيدة تمسك بيدها اليمنى الشخشيخة وبيدها اليسرى الدف.

متحف ملوي بالمنيا

يعرض تمثالًا من الفخار يُمثل النصف العلوي لشخص بجانبه آلة موسيقية وترية يضع أصابعه عليها من العصر اليوناني الروماني.

ما رأيك في هذه المبادرة الشهرية للمتاحف؟ وهل هناك قطعة أثرية تُفضل رؤيتها في المستقبل؟