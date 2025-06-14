رئيس الوزراء يتفقد مشروع "كتابك" الثقافى بقرية زاوية صقر بمحافظة البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 02:28 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولتهم اليوم، مشروع "كتابك" بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير بالبحيرة، كأحد المشروعات الهامة في مجال التنمية الثقافية والمجتمعية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى مختلف الفئات، خاصةً الأطفال والشباب، وتحفيزهم على القراءة والتعلم، باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الإنسان وتنمية وعيه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مواصلة الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية والثقافية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير الخدمات الأساسية، حيث يأتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والأنشطة التي تنفذها الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".