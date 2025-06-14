حملات أمنية لضبط جالبي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في أسيوط وأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 02:28 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط، أسوان، دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (17) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الشابو – قرابة كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) .. بحوزة (18 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية")، وكذ ضبط عدد (97) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (17 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش– 61 فرد محلى)، بحوزة (90 متهم

"لـ 27 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (603) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (6) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة (8 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (فرد محلى).

تنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (2 فرد محلى)، بحوزة (4 متهمين"لـهم معلومات جنائية").

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.