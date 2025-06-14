رئيس الوزراء يتفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية "زاوية صقر" بمركز أبو المطامير بدعمٍ من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 02:28 مساءً -

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي يقوم بها اليوم في محافظة البحيرة، بتفقد قافلة خدمية تضم عددًا من السيارات المتنقلة التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، بدعمٍ من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وقبل بدء الجولة، قدّمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عرضًا حول مقومات المحافظة، مشيرة إلى أنها تضم 15 مركزًا و17 مدينة و91 قرية و436 تابعًا، موضحة أن المحافظة يسكن بها 7 ملايين نسمة، بواقع 6.5 % من إجمالي سكان الجمهورية، ومشيرة إلى أن "البحيرة" هي أولى محافظات الجمهورية إنتاجًا للفاكهة والخضراوات وتصدير الموالح.

كما شرحت "عازر" المعلومات الأساسية الخاصة بمركز ومدينة أبو المطامير الذي يسكنه 830 ألف نسمة، ويقوم اقتصاده على الزراعة (القمح والقطن والفول والذرة والأرز، وغيرها).

ثم انتقلت محافظ البحيرة إلى عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضحت "عازر" أنه يتم تنفيذ مشروعات المبادرة في 6 مراكز بمحافظة البحيرة، موزعة على 42 قرية و236 تابعا، بإجمالي مشروعات 3916 مشروعًا، تم الانتهاء من 2759 مشروعًا منها، وتم تشغيل 90% من المشروعات التي تم الانتهاء منها.

كما عرضت محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة أبو المطامير، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 516 مشروعًا بالمركز، وتم تسليم 389 مشروعًا، تم تشغيل 321 مشروعًا من بينها.

واستعرضت "عازر" كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية زاوية صقر، موضحة أن إجمالي عدد المشروعات بالقرية يبلغ 39 مشروعًا، تم الانتهاء من 38 مشروعًا من بينها، وتم تشغيل هذه المشروعات بالكامل، وتشمل هذه المشروعات: مجال تنمية الأسرة، وتبطين الترع، ووحدة إطفاء، والطرق الداخلية، والمجمع الزراعي، ومركز شباب ومجمع خدمات.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء المنتجات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد، بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحيرة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والذي يشمل منتجات وسلعا غذائية بأسعار مناسبة مثل الأرز والحبوب والبقوليات والسكر وكذلك الزيت، فضلًا عن الخضار والفاكهة الطازجة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك لتفقد عددٍ من السيارات المتنقلة التي تقدم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن هذه القافلة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصةً في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت "عازر" ان المحافظة اطلقت هذه القافلة الطبية المجانية الشاملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين ١٣ و١٤ يونيو ٢٠٢٥، ضمن خدمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت محافظ البحيرة أن هذه القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة في كل ربوع الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وفي إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته الصحية والمعيشية.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للقافلة الطبية، استمع إلى شرحٍ من الدكتوربيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، الذي أوضح أن القافلة تضم نخبةً من الأطباء والاستشاريين لتقديم خدمات مجانية في مختلف التخصصات الطبية، من خلال عدد كبير من السيارات المتنقلة، من بينها: الباطنة ، الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الرمد، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، وتنظيم الأسرة.

وتابع "وجيه" أن القافلة تضم معامل مُتكاملة لإجراء تحاليل الدم والطفيليات، ووحدات للأشعة العادية وأشعة السونار، كما تقدم القافلة خدمات مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وصرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية مرافقة.

وأوضح أن القافلة تشمل أيضاً لجنة طبية لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، والإحالة للفحوصات والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى عيادة صحة المرأة التي تضم وحدة ماموجرام متنقلة للكشف المبكر عن الأورام، بجانب خدمات التثقيف الصحي، وتقديم جميع مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية مثل مبادرة "١٠٠ مليون صحة".

كما تفقد رئيس الوزراء سيارة متنقلة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي سيارة بمثابة مركز متنقل لخدمات عملاء الشركة، حيث تمت الإشارة إلى أن السيارة المتنقلة تقدم خدمات الاشتراك من أجل توصيل المياه وتحصيل الفواتير، كما أنها تقدم خدمات توعوية للمواطنين لترشيد استهلاك المياه، حيث يتم توزيع مواد توعوية خاصة لهذا الغرض على المواطنين، إلى جانب قيام موظفين بها بتلقي الشكاوى من المواطنين وحلها، وكذا التعريف بالخدمات المتعددة للشركة وآليات وطرق التواصل مع الشركة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك لتفقد وحدة تدريب متنقلة تابعة لوزارة القوى العاملة تضم مشغل خياطة متكامل لخدمة المرأة المعيلة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن وحدة التدريب المتنقلة تأتي ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك" التي تعد جزءًا من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن السيارة المتنقلة التي تضم مشغلًا للخياطة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المتكاملة وتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال تمكين المواطنين إقتصادياً وتنمية قدراتهم الإنتاجية.

وأوضحت "عازر" أن برنامج "مهنتك مستقبلك" يُعد أحد البرامج الرائدة التي تتبناها الدولة بهدف دمج فئات المجتمع في منظومة التنمية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.

وتابعت: يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، مستهدفاً تدريب السيدات والفتيات من أبناء القرية والمناطق المجاورة على مهنة الخياطة والتفصيل، من خلال سيارة تدريب متنقلة مجهزة بالكامل، بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة بالبحيرة ومؤسسة "حياة كريمة"، وبمشاركة عدد من الشركاء في التنمية المجتمعية.

وأشارت إلى أن التدريب يستهدف الارتقاء بمهارات السيدات وتمكينهن إقتصادياً من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تضمن دخلاً مستداماً، وأن البرنامج يُعد خطوة فعالة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وتمكين المرأة في القرى المستهدفة، مشيرةً إلى أن المتدربات سيحصلن على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة تؤهلهن للاندماج المباشر في سوق العمل ،كما سيتم توفير فرص تدريب إضافية داخل مشغل "البحراوية" بالقرية، والمجهز لدعم المشروعات النسائية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بكل لخدمات والانشطة بالقرية، قائلا: "لازم نشغل كل المشروعات اللي خلصت".