ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 02:28 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسليكة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك الشبكة) ، وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة – وحدة معالجة مركزية) وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.