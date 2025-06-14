وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيرى خارجية إيطاليا وإسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 01:32 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين يوم السبت ١٤ يونيو من السيد "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، والسيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة بالإقليم في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الاخير واستهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

أكد الوزير عبد العاطي أن الهجمات الاسرائيلية تعد تصعيداً خطيراً تهدد السلم والامن الاقليمى وتدفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى، مشددا على ضرورة العمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، وأنه لا حلول عسكرية للازمات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطى على رفض مصر لانتهاك سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا الى أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في الإقليم.

وقد تم الاتفاق خلال الاتصالات على تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.