إيران تعتقل 5 أشخاص بتهمة التقاط صور والتعاون مع إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 01:32 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن السلطات اعتقلت 5 أشخاص في مدينة يزد بوسط إيران بتهمة "التقاط صور والتعاون مع إسرائيل".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثاني، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.