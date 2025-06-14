إيران تعتقل 5 أشخاص بتهمة التقاط صور والتعاون مع إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 01:32 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن السلطات اعتقلت 5 أشخاص في مدينة يزد بوسط إيران بتهمة "التقاط صور والتعاون مع إسرائيل".
وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثاني، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.
واستيقظ الإسرائيليون على حالة من الصدمة، بعد أن شوهد العشرات من المنازل مدمرة في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب التي عاشت ليلة مرعبة، فضلا عن مقتل 3 وإصابة أكثر من 100 شخص، إثر القصف الصاروخي الإيراني، الذي أجبر الآلاف على النوم في الملاجئ.
ودعت مصلحة الضرائب في إسرائيل، المستوطنين الذين دمرت منازلهم في القصف الإيراني على تل أبيب، إلى سرعة الإبلاغ عن الأضرار وتقديم طلب تعويض إلكتروني.
وقالت المصلحة الإسرائيلية في بيان: "ستتولى فرق ضريبة الأملاك برفقة مهندسين ومقيمين، لمعاينة الأضرار لتعويض أصحابها، وستقدم الاستجابة الأولية للمواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم في مختلف المواقع، بالتعاون مع ممثلي السلطات المحلية العاملة في الميدان."