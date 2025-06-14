نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين يوم السبت ١٤ يونيو من السيد "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، والسيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة بالإقليم في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير واستهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

أكد الوزير عبد العاطي أن الهجمات الإسرائيلية تعد تصعيدًا خطيرًا تهدد السلم والامن الإقليمي وتدفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى، مشددا على ضرورة العمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، وأنه لا حلول عسكرية للازمات الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لانتهاك سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في الإقليم.

وقد تم الاتفاق خلال الاتصالات على تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.