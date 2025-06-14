الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اللقاء الذي أجرته الحكومة مع عدد من الوزراء المعنيين، في أعقاب التطورات الحالية على الساحة المحلية والإقليمية. وأفاد الحمصاني في تصريحاته مساء الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يُعرض على قناة “إم بي سي مصر”، أن هناك ثلاث سفن متخصصة في تغويز الغاز من المقرر أن تبدأ العمل بكامل طاقتها خلال الشهر القادم، وذلك في إطار مساعي الدولة لتلافي أي عجز أو أزمات محتملة في قطاع الطاقة نتيجة المستجدات الأخيرة.

«الحقيقة الكاملة».. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف رسميًا حقيقة عودة تخفيف الأحمال ساعة يوميًا

وأشار الحمصاني إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً تعد تدابير استثنائية وعاجلة، تهدف بشكل أساسي إلى ضمان انتظام التيار الكهربائي والحيلولة دون حدوث انقطاعات، موضحاً أن هذه الإجراءات مؤقتة وليست دائمة. وأفاد أن الحكومة تضع نصب أعينها استقرار المرافق الأساسية للمواطنين، وتسعى إلى تجاوز المرحلة الراهنة بأقل خسائر ممكنة.

وحول التساؤلات المتكررة بخصوص احتمالية لجوء السلطات إلى قطع التيار الكهربائي، شدد الحمصاني على أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قراراً في هذا الشأن، وأن الوضع الحالي تحت السيطرة الكاملة، مستكملاً تصريحاته بأن وزارة البترول تمتلك احتياطياً كافياً من السولار لتشغيل محطات الكهرباء بصورة طبيعية رغم الصعوبات القائمة. وأكد أن الدولة تعمل على مواصلة تزويد الشبكة الكهربائية بالوقود اللازم بشكل دون انقطاع، من خلال خطط استجابة سريعة ومرنة لمواجهة أي ضغوط محتملة.

وفي معرض رده على سؤال مباشر بشأن إقدام الحكومة على وقف التيار الكهربائي بشكل واسع، أكد المستشار أن الثلاث سفن المجهزة للتغويز ستساهم بشكل جوهري في توفير الطاقة المطلوبة وتعويض أي تراجع في الإمدادات، لافتاً إلى جاهزيتها للعمل بطاقتها القصوى خلال الفترة القريبة، ما سيعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين ويضمن استمرار الخدمة الكهربائية.

وأضاف الحمصاني أن هذه السفن، بفضل إمكانياتها الكبيرة وسعتها المضاعفة، تمثل إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على أمن الطاقة ومنع حدوث أي خلل في الإمدادات، أو تأثيرات سلبية على الحياة اليومية. كما أشار إلى وجود خطط شاملة لتأمين مصادر الوقود المختلفة، من خلال احتياطات استراتيجية وخيارات بديلة، بما يضمن استقرار محطات الكهرباء وعدم توقفها عن العمل في ظل استمرار التحديات الإقليمية.

وفي جانب آخر، وجه الحمصاني رسالة طمأنة إلى المواطنين، قائلاً إن السلطات لا تفكر في اتخاذ قرارات تتعلق بقطع التيار الكهربائي إلا إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، وأن كافة الخطط تركز حالياً على استخدام البدائل المتاحة وضمان استمرار توافر الطاقة والخدمات للمواطنين بشكل طبيعي. وأوضح أن الإجراءات الجارية تأتي في إطار حالة استنفار عام، فرضتها المتغيرات المفاجئة بالأوضاع الإقليمية، إلا أن الحكومة تتابع المستجدات لحظة بلحظة، وتنفذ خططها بشكل متناغم منعاً لأي تداعيات مستقبلية.

وفي تعليق حديث له حول الأحداث الدائرة في إيران وتداعياتها، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريح رسمي، أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، تحسباً لأي تقلبات في الأسواق أو في قطاع الطاقة، بما يضمن استمرار الأمن الغذائي والطاقة في البلاد.

وتظهر تصريحات الحكومة المصرية حرصها على كشف الحقائق للمواطنين، وتأكيدها أنها تولي الأولوية لمصالحهم، وتعمل على التحرك العاجل لمواجهة كافة التحديات والمعوقات بهدف الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للدولة، وضمان عدم المساس براحة المواطنين وسلامة المرافق الحيوية.