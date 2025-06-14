الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات يونيو 2025، وسط استعدادات حكومية لتطبيق زيادات جديدة في الرواتب اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم.

هتقبض 15 ألف جنيه في هذا الموعد.. قرار تاريخي من الحكومة يُسعد ملايين الموظفين

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 18 يونيو 2025، على أن يستمر الصرف تباعًا لباقي الجهات خلال الأيام التالية، وفقًا للجداول التي أعدتها وزارة المالية، وذلك لتيسير النفقات على الموظفين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار كجوك إلى أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها مع مرتبات شهر يوليو 2025، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، مع علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

أوضح كجوك أن الزيادة تشمل أيضًا صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، لجميع الموظفين، ما يعني أن إجمالي الزيادة الشهرية للموظف قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة – اعتبارًا من يوليو 2025

كشفت وزارة المالية عن الحدود الجديدة للرواتب الأساسية بعد تطبيق الزيادات، والتي جاءت كالتالي:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري بعد الزيادة

السادسة والخدمات المعاونة 7100 جنيه

الخامسة 7500 جنيه

الرابعة 7800 جنيه

الثالثة (التخصصية) 8300 جنيه

الثانية 8900 جنيه

الأولى أو ما يعادلها 10200 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها 12200 جنيه

الدرجة الممتازة 15100 جنيه

دعم إضافي لأصحاب المعاشات

شملت الحزمة الاجتماعية أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقرر رفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر تضررًا من تقلبات الأسعار.

وكشف نائب وزير المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2025/2026، بمعدل نمو بلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.