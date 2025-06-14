الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا ملحوظًا يوم السبت 14 يونيو 2025، مقارنة بمستوياتها المُسجَّلة في نهاية تعاملات يوم الجمعة السابق، بحسب البيانات الصادرة عن بوابة أسعار مجلس الوزراء. وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 676 جنيهًا، ليستقر عند 38,333 جنيهًا للطن، فيما تراجع سعر طن حديد عز بقيمة 522 جنيهًا، ليُسجّل 40,184 جنيهًا للطن شاملة تكلفة النقل وهامش ربح المورد. هذه التطورات تأتي ضمن موجة من التحركات السعرية التي شهدها سوق مواد البناء مؤخرًا، في ظل تغيرات العرض والطلب.

«محدش كان يتوقع كده».. هبوط سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 يونيو 2025 يفاجئ السوق المصري

وفي التفاصيل، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38,334 جنيهًا، بانخفاض قدره 677 جنيهًا عن سعر يوم الجمعة. أما حديد عز، فقد وصل إلى 40,184 جنيهًا للطن بتراجع 523 جنيهًا، وهو السعر النهائي للمستهلك شاملاً تكاليف النقل من المصنع وحصة الربح للموزعين. وجاءت أسعار باقي الأنواع على النحو التالي: سجل حديد بشاي 38,400 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد المصريين 38,000 جنيه للطن، وسجل حديد العتال ومعه حديد المعادي ذات السعر بمعدل 38,000 جنيه للطن لكل منهما. أما حديد الكومي فقد سجل 36,000 جنيه للطن، وحديد العشري 36,200 جنيه للطن، وحديد بيانكو 36,500 جنيه للطن، وجاء سعر مصر ستيل عند 37,500 جنيه للطن.

ووصل متوسط سعر حديد الجيوشي إلى 37,000 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نفس السعر تقريبًا عند 37,500 جنيه للطن، بينما تجاوز حديد عطية هذا المستوى ليصل إلى 38,500 جنيه للطن. أما أسعار الحديد المنتج بمصانع الدرفلة، فقد بدأت من 42,000 جنيه للطن، لتسجل أعلى سعر بين جميع الأنواع. وقد سجلت أسعار الحديد للمستهلكين ارتفاعات إضافية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح بين 500 و1,000 جنيه لكل طن، بغض النظر عن الأسعار الاسترشادية الرسمية، بسبب اختلاف مصاريف النقل وهامش الربح وتفاوت مناطق التوزيع.

أما فيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3,930 جنيهًا. وجاءت الأسعار التفصيلية لعدد من الشركات على النحو التالي: بلغ متوسط طن أسمنت السويدي 3,650 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر طن أسمنت السهم 3,390 جنيهًا، أما طن أسمنت الفهد فسجل 3,340 جنيهًا، وحافظ أسمنت وادي النيل على مستوى 3,350 جنيهًا للطن. أما أسمنت السويس فبلغ 3,450 جنيهًا للطن، وسعر طن أسمنت حلوان سجل 3,460 جنيهًا، في حين بلغ متوسط أسمنت المخصوص 3,440 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار بعض العلامات الأخرى كالآتي: أسمنت التعمير والمعلم 3,350 جنيهًا للطن لكل منهما، واقترب متوسط طن أسمنت مصر بني سويف من مستوى 3,395 جنيهًا. وتأتي هذه الأسعار في ظل حالة من الاستقرار النسبي في الطلب، مع استمرار الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات السوق.

وفي سياق متصل، شهد قطاع الأسمنت في مصر نموًا بنحو 33.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، إذ ارتفع حجم الإنتاج إلى نحو 29.7 مليون طن، مقارنة بـ 22.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق. يشير ذلك إلى طفرة في إنتاج القطاع على الرغم من التحديات الاقتصادية، وهو ما ساهم في استقرار المعروض بالسوق المحلي والتوازن النسبي في الأسعار رغم بعض التقلبات في الأسعار العالمية ومدخلات الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التغيرات السعرية تؤثر بشكل مباشر على حركة قطاع التشييد والبناء، إذ يتابع المقاولون والمستهلكون تطورات سوق مواد البناء عن كثب، في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذه المنتجات وتأثيرها على تكلفة المشروعات المختلفة. ومن المتوقع أن تظل الأسعار عرضة للتغير خلال الفترة المقبلة، تبعًا لمستجدات السوق المحلية والدولية واستمرار موجة التقلبات في أسعار الطاقة والخامات.