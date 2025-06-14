نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع طارئ لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد الموافق 15 يونيو، شهدت مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية اليوم السبت اجتماعات مكثفة لرؤساء اللجان مع المراقبين والملاحظين، لوضع اللمسات الأخيرة والتأكيد على التعليمات المنظمة للعمل داخل لجان الامتحانات، حرصًا على تحقيق الانضباط والشفافية وتوفير بيئة آمنة وملائمة لأداء الطلاب.

وخلال الاجتماعات، شدد رؤساء اللجان على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بسير الامتحانات، مؤكدين أن الدور الرئيسي للملاحظ والمراقب يتمثل في ضمان تطبيق القواعد بكل دقة، ومنع محاولات الغش أو الإخلال بالنظام العام للجان. كما تم التنبيه على ضرورة الحضور المبكر والتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، والتأكيد على توزيع المهام وفق الخطة الموضوعة مسبقًا لضمان حسن سير العملية الامتحانية منذ اللحظات الأولى.

كما تناولت الاجتماعات كيفية التعامل مع الحالات الطارئة أو المشكلات التي قد تطرأ أثناء أداء الامتحانات، وضرورة التواصل السريع مع غرفة العمليات الفرعية أو الرئيسية بوزارة التربية والتعليم، لضمان سرعة التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتم التأكيد أيضًا على ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمين أوراق الامتحانات قبل وأثناء وبعد اللجنة، وعدم التهاون في تطبيق قواعد الأمن والسلامة، خاصة في ما يتعلق بتفتيش الطلاب ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية محظورة مثل الهواتف المحمولة أو سماعات البلوتوث.

وشدد رؤساء اللجان على أن العدالة والهدوء داخل اللجان هما الضمانة الحقيقية لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي حالة إخلال بالنظام سواء من الطلاب أو من أي عنصر إداري داخل اللجنة.

الاجتماعات التنسيقية اليوم جاءت في أجواء من الجدية والاستعداد الكامل، وسط حالة من التركيز والتأهب القصوى من قبل القيادات التعليمية، تمهيدًا لاستقبال أكثر من ٨٠٠ ألف طالب وطالبة في أول أيام الامتحانات المقررة غدًا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا الأحد امتحانات مواد "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، وهي من المواد غير المضافة للمجموع، حيث تجرى امتحانات التربية الدينية في الفترة الأولى من التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف، بينما تُعقد امتحانات التربية الوطنية في الفترة الثانية ولمدة ساعة واحدة. وتُعد هذه المواد بداية تمهيدية لانطلاق الامتحانات الأساسية.

وأكد المسؤولون في ختام الاجتماعات أن الوزارة تبذل أقصى ما لديها لضمان امتحانات آمنة ومنضبطة، وأن العمل الميداني والمتابعة المباشرة ستستمر على مدار فترة الامتحانات، سواء من خلال اللجان النوعية أو غرف العمليات المركزية، أو من خلال المرور المفاجئ على اللجان لرصد أي ملاحظات واتخاذ اللازم على الفور.