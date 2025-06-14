نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وفي ذات السياق،قال مصدر مسؤول يمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح وتقدير اختبارات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع ان يتم اعتماد نتيجة التيرم الثاني اليوم من محافظ الجيزة، ليتم إعلانها للطلاب فور اعتمادها ثم تعلن في المدرسة.



ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط، فور اعتمادها من المحافظ

https://www.gizaedu.net/



وجدير بالذكر أن امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية انتهت يوم 4 يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية.