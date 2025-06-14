الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران، واندلاع مواجهات مباشرة شملت هجمات على منشآت نووية وردود فعل عسكرية بالطائرات المسيّرة، بدأ الشارع المصري يطرح تساؤلات ملحّة: هل الوقت الراهن هو الأنسب لشراء الذهب أم بيعه؟ خاصة بعد أن سجلت أسعار الذهب عالميًا قفزات كبيرة، إذ ارتفعت الأونصة بمقدار 130 دولارًا لتبلغ 3433.65 دولارًا، وسط توقعات بوصولها إلى حاجز 3500 دولار خلال الفترة المقبلة.

وسط هذا المشهد المضطرب، تباينت آراء الخبراء بشأن جدوى الاستثمار في الذهب الآن، ما بين من يرى أن السوق دخل “منطقة رمادية” لا تحتمل قرارات حاسمة، ومن يعتقد أن الفرصة مواتية للشراء قبل موجة صعود جديدة.

هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين

أوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن السوق فقد مرجعيته في التنبؤات، ولم يعد هناك “سقف سعري” يمكن الاعتماد عليه، بسبب تقلبات المشهد الجيوسياسي المتسارعة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بإصدار توصيات قاطعة سواء بالبيع أو الشراء، مؤكدًا أن أي خطوة قد تحمل مغامرة، لأن الأسعار تتأثر بتحولات اللحظة ومجريات الصراع في المنطقة، وشدد منيب على أن “المرحلة رمادية”، ومن الأفضل للمستثمرين والمتعاملين بالذهب التريث والترقب لحين استقرار الصورة.

أمير رزق: من يبيع الآن مخطئ.. والأسعار ستقفز قريبًا

على النقيض من ذلك، يرى أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن التوقيت الحالي يُعد من أفضل الفترات للشراء، واصفًا إياه بـ”الفرصة الذهبية”. وأكد أن السوق يتجه نحو زيادات قياسية، متوقعًا أن تلامس أونصة الذهب عالميًا حاجز 3500 دولار خلال أيام.

وأشار رزق إلى أن جرام الذهب عيار 21 قد يرتفع محليًا إلى 5000 جنيه، محذرًا من التسرع في البيع حاليًا، حيث من المتوقع أن تواصل الأسعار صعودها مع استمرار النزاع الإقليمي وزيادة الضغط على الأسواق العالمية، وصرّح قائلاً: “اللي يبيع دلوقتي غلطان.. الأيام الجاية هتشهد قفزات كبيرة”.

عمرو المغربي: التقلبات تتجاوز التوقعات والسوق غير مستقر

أما عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد شدد على أن ما يشهده السوق المحلي من تغيرات حادة لا يرتبط فقط بعوامل داخلية، بل يتأثر بصورة كبيرة بالتفاعلات الدولية السياسية والاقتصادية.

وأوضح المغربي أن حركة أسعار الذهب في السوق المصرية قد تشهد تقلبات يومية تتجاوز 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا، نتيجة التأثر بقرارات سياسية أميركية وأزمات دولية متشابكة، ونبّه إلى أن أي محاولة لتوقع اتجاه السوق حاليًا ستكون محفوفة بالمخاطر، مشيرًا إلى أن “الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات غير متوقعة على الإطلاق”.