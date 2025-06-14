هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة عمل بالتعاون مع "روش" لتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 11:38 صباحاً -

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أولى ورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع شركة "روش" العالمية، والتي استهدفت القيادات التنفيذية بالهيئة، وذلك تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات الصحية، وبناء منظومة صحية ذكية قائمة على تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيان الهيئة، تهدف الورشة إلى دعم قدرات القيادات التنفيذية في مجال الإدارة الذكية للبيانات الصحية، وخاصة في مجالي الأورام وأمراض العيون، وذلك عبر مجموعة من الجلسات النظرية والتطبيقات العملية التي تناولت أحدث التجارب الدولية في تصميم وتفعيل السجلات الصحية الإلكترونية، وإدارة قواعد البيانات السريرية، وربطها بأنظمة دعم القرار الإكلينيكي والإداري.

وتابع: شهدت الورشة مناقشة آليات إعداد السجلات الإلكترونية الموحدة لمرضى الأورام والرمد، كمرحلة أولى من مشروع استراتيجي متكامل يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة وشركتي "روش" و"ديدالوس"، ويستهدف تطوير نظام موحد لإدارة البيانات الصحية بجودة عالية، تمهيدًا لإطلاق سياسة موحدة للتعامل مع البيانات الصحية خلال عام.

واستأنف البيان: خلال الورشة تم تدريب القيادات التنفيذية على أدوات تحليل البيانات الصحية، واستعراض سبل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية، وضمان استدامة الموارد، ورفع مستوى جودة الرعاية المقدمة للمرضى، خاصة في التخصصات الدقيقة ذات الأهمية الاستراتيجية كالأورام والرمد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الورشة تعد نقطة انطلاق عملية نحو التحول الذكي الكامل داخل الهيئة، مشيرًا إلى أن تأهيل القيادات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح هذا التحول، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والشفافية في إدارة المنظومة الصحية.

وأضاف السبكي أن التعاون مع "روش" يعكس إيمان الهيئة بأهمية الشراكة مع المؤسسات العالمية الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا، لافتًا إلى قرب الانتهاء من إنشاء مركز تميز لأمراض العيون بمستشفى الرمد في بورسعيد بالتعاون مع روش، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات، بما يعزز جودة خدمات الرعاية التخصصية، وبدعم اتخاذ القرار على المستويين الإكلينيكي والإداري.

فيما أعرب مسؤولو شركة "روش" عن فخرهم بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين التزامهم الكامل بنقل التجارب والخبرات العالمية إلى هيئة الرعاية الصحية، والمساهمة في بناء نظام صحي رقمي متكامل قائم على البيانات، يواكب أفضل المعايير الدولية، ويُحقق التنمية الصحية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.