نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أعمال غرفة عمليات التعليم برئاسة الوزير لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت صباح اليوم السبت أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات الميدانية لبدء امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح غدٍ الأحد 15 يونيو، حيث يرأس محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم غرفة العمليات من مقر الوزارة، لمتابعة كافة التفاصيل المرتبطة بسير العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وانطلقت أيضًا أعمال غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية، بالتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية، عبر شبكة تواصل إلكترونية مشفرة، تتيح الإبلاغ الفوري عن أي موقف طارئ، والتعامل معه دون تأخير، بما يضمن انتظام الامتحانات في جميع اللجان دون معوقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، منها الأمن العام، والاتصالات، والتعليم العام، والتطوير التكنولوجي، وقطاع الامتحانات، وغيرها من الجهات، لتوفير رصد دقيق وتدخل فوري عند الحاجة.

وأوضح مصدر مسؤول أن الغرف بدأت أعمالها اليوم قبل بدء الامتحانات بيوم كامل، لمراجعة موقف توزيع صناديق الأسئلة على مراكز التوزيع، والتأكد من جاهزية كل لجنة امتحانية، من حيث الوسائل التأمينية، ووسائل التهوية، وخطط الطوارئ.

كما أشار المصدر إلى أن وزير التعليم يتابع شخصيًا لحظة بلحظة تقارير الميدان، ويوجّه بتقديم الدعم الكامل للطلاب والمراقبين، مشددًا على أن أولوية الوزارة هذا العام هي انضباط اللجان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي تشهد مشاركة أكثر من 800 ألف طالب وطالبة بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الأحد أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحاني مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، وهما من المواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي، لكنها مواد نجاح ورسوب، ويؤديها الطلاب بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث على السواء.

وتُعد هذه المواد اختبارًا تنظيميًا مهمًا قبل انطلاق الامتحانات الأساسية، حيث تقيس مدى جاهزية اللجان والمنظومة الإدارية والتنفيذية التي تقود العملية الامتحانية.