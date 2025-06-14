CNN عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستكثف هجماتها على إسرائيل وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 03:32 صباحاً - أفادت قناة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤول إيراني كبير بأن إيران ستكثف هجماتها على إسرائيل وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، مساء الجمعة، إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين على الأقل في المجال الجوي لإيران.

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، مساء الجمعة، إن ادعاء إيران بأنها أسقطت طائرتين إسرائيليتين في المجال الجوي الإيراني "زائف".

وفي تطور لاحق، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، ووكالة أنباء "فارس" التابعة للدولة في الساعات الأولى من صباح السبت، أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في طهران حاليا بعد جولة أخرى من الهجمات الإسرائيلية.