تداول مقاطع فيديو لانتشار الحرائق فى تل أبيب جراء هجمات الموجة الأولى من الرد الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 03:32 صباحاً - تداول بعض مستخدمى منصة إكس- تويتر سابقا- مقطع فيديو يعرض احتراق مبنى فى مدينة تل أبيب - أو تل الربيع- بعد تعرضه لقصف صاروخى من هجمات الموجة الأولى من الرد الإيرانى على غارات الفجر الإسرائيلية التى استهدفت عدة مواقع ومدن فى إيران الجمعة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مواطنة إسرائيلية فى هجمات الموجة الأولى فى مدينة تل أبيب، وإصابة 7 مواطنين، وانهيار بعض المبانى، بعد تعرض دولة الاحتلال لقصف بلغ عدد صواريخه أكثر من 200 صاروخ.

وكانت إسرائيل قد استهدفت عدة مدن- بينها العاصمة طهران- فى إيران، مسببة أضرار جسيمة لعدة مواقع عسكرية ومنشآت نووية فى إيران، واغتالت أيضا قيادات عسكرية وعملية بارزة فى الجمهورية الإسلامية.