مقتل إسرائيلية جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 01:32 صباحاً - قُتلت إسرائيلية متأثرة بإصابة نتيجة الضربات الإيرانية، مساء الجمعة.

وأعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن فرقه تستجيب لعدة حوادث "كبرى" ناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جهود إنقاذ أشخاص محاصرين في برج عال.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن "طواقم الإطفاء تتعامل مع عدة حوادث كبرى، خصوصا في منطقة دان" في محيط تل أبيب، مضيفة أن "عناصر الإطفاء يعملون في مبنى شاهق الارتفاع لإنقاذ أشخاص محاصرين وإخماد حريق، بالإضافة إلى الاستجابة لموقعين متضررين آخرين".

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس من وسط تل أبيب تصاعد نيران ودخان من برج سكني، مع فجوة كبيرة من جراء انفجار.

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت إيران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين "في السلسلتين، تم إطلاق أقل من مئة صاروخ، وتم اعتراض معظمها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أو لم تصل".

وتابع "هناك عدد محدود من الإصابات في المباني، بعضها ناجم عن شظايا من جراء عمليات الاعتراض".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة 63 شخصا من جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية.