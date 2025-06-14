ليلة الرعب في تل أبيب.. موجة صواريخ أخرى تسقط وأصوات انفجارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 01:32 صباحاً - قالت وكالة تسنيم الفارسية أن القوات المسلحة الإيرانية أرسلت موجة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

وأكدت إذاعة جيش إسرائيل إرسال إيران مجموعة من الصواريخ إلى أراضى دولة الاحتلال، مضيفة أن أجهزة الدفاع الإسرائليلية سوف تتعامل مع تلك الصواريخ.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن فى وقت سابق إنه جرى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأرسلت إيران حوالى 200 صاروخ إلى أراضى دولة الاحتلال، اعترض أغلبها، إلا أن بعضها تمكن من اختراق دفاعات دولة الاحتلال، ليصيب بعض الأهداف فى مدينة تل أبيب، ويسبب مقتل مواطنة إسرائيلية.

وتأتى صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى، وعدد من علماء الذرة.