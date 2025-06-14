الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار فى إيلات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 12:32 صباحاً -

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار في إيلات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس بلدية رمات جان، إنه جرى إجلاء أكثر من 100 عائلة إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى إجلاء 300 إسرائيلي من مساكنهم المدمرة في تل أبيب.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض وسط تل أبيب.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".