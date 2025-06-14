العاصمة الإيرانية طهران تتعرض الآن لهجمات إسرائيلية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يونيو 2025 12:32 صباحاً -

تتعرض العاصمة الإيرانية طهران الآن لهجمات إسرائيلية جديدة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، إن "الهجوم الإسرائيلي على بلدنا عدوان وإرهاب دولة يخالف القانون الدولي بشكل صارخ"

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن هناك دمار غير مسبوق فى منطقة تل أبيب الكبرى لم نعهد مثله سببته الصواريخ الإيرانية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض وسط تل أبيب.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".