وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء.. وستدفع ثمنا باهظا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:37 مساءً -

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ صوب مناطق مدنية في إسرائيل.. "وطهران ستدفع ثمنا باهظا"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية الدبلوماسية والحوار في ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".