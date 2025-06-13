حرب إيران وإسرائيل: 21 مصابا بينهم 2 فى حالة خطرة بسبب الهجمات الإيرانية

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:37 مساءً - أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلى إصابة 21 شخصا بينهم اثنين فى حالة خطرة بسبب الهجمات الإيرانية على تل أبيب.

الدخان يتصاعد فى تل أبيب الدخان يتصاعد فى تل أبيب

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".



الصواريخ فى سماء تل أبيب الصواريخ فى سماء تل أبيب



سماء تل أبيب سماء تل أبيب