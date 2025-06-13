عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: إسرائيل دولة إرهابية لا تحترم القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:37 مساءً - قال مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ ما تفعله إسرائيل فى إيران غير قانونى، وهى دولة إرهابية لا تحترم القانون، مؤكدا أن ضرب المعامل النووية واغتيال المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الإيرانى.

وأضاف، مالك فرانسيس في تصريحات عبر زووم من لبنان لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تتبع نفس الأسلوب الذى قامت به فى لبنان، وهذه الضربة جاءت مفاجئة للجميع إلا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لانه كان يعلم بها وأعطاها الضوء الأخضر.

تابع مالك فرانسيس، إسرائيل تحاول هدم كل المعامل النووية لأنها تعتبر أنها فوق القانون وأن المعامل النووية فى إيران ضد أمنها، ونأمل من الحشد الشعبى وحزب الله اللبنانى ألا يتدخلوا فى هذه الحرب، وإيران لديها أسلحة تستطيع من خلالها ضرب إسرائيل فى أعماقها.