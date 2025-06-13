إعلام عبرى: عشرات المبانى والمركبات فى تل أبيب تعرضت للإصابة بصواريخ إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:37 مساءً -

قالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض وسط تل أبيب.

وأكدت أن عشرات المبانى والمركبات تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية.

وأعلن الحرس الثورى الإيرانى، مساء اليوم الجمعة، بدء عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجمات التى شنتها إسرائيل فجر اليوم على الأراضى الإيرانية.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية - في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - إنه رداً على العدوان الصارخ الذي شنه الكيان الإسرائيلي الإرهابي والمجرم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أدى إلى استشهاد عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعلماء بارزين، ومواطنين أبرياء، لا سيما من الأطفال، نفّذ حرس الثورة الإسلامية – الذراع الدفاعية والهجومية للشعب الإيراني – عملية "الوعد الصادق 3".

وأضاف البيان أنه "تم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف، بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية للكيان الإسرائيلي الغاصب في الأراضي المحتلة".