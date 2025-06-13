الإطفاء الإسرائيلي: نتعامل مع حوادث كبيرة ناجمة عن الهجوم الصاروخى الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 11:37 مساءً - قال جهاز الإطفاء الإسرائيلي، إنه يتعامل مع حوادث كبيرة ناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، رفض إيران دعوات ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية.

وذكر موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن القوات الأمريكية تشارك في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".