لميس الحديدي عن ضرب إيران: الوضع يتطلب منا إدراك المخاطر المحيطة بنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 10:33 مساءً - أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران تمثل منعطفًا خطيرًا وغير مسبوق فى أزمة الشرق الأوسط، وقد تؤدى لإشتعال المنطقة.

تابعت: "لو كنا بنقول في وقت سابق أننا نعيش في منطقة ملغمة بالأخطار بسبب قضية غزة ومخطط التهجير والتصفية، لكننا الآن في قلب العاصفة التي تهب علينا من كل مكان، مصر محاطة بكل أشكال الأزمات والصراعات السياسية والعسكرية".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "هذه الحرب قد يتسع مداها، وهذا يتطلب منا جميعًا أولاً إدراك المخاطر المحيطة بنا، وثانيًا التلاحم الشعبي في وقت صعب، فلا أحد بمنأى عن الأخطار".

أردفت: كل هذه الأخطار والتهديدات ليست بعيدة، لو حد بيفكر أن المسافة بين إيران وإسرائيل بعيدة، هذه الحرب ليست بعيدة عنا، ولو لم تصلنا صواريخها سوف تصلنا التأثيرات السياسية أو الاقتصادية ستطالنا لا محالة".

وأوضحت أن الحكومة محليًا بدأت تفعيل خطط الطوارئ على صعيد الغاز والاحتياجات والسلع والمطارات والمجال الجوي المصري آمن، وهي تستقبل الطائرات التي تم تغيير مسارها بعد إغلاق مجالات الدول الجوية مثل العراق والأردن".

اختتمت: "نحن جزء من العالم، أي تأثيرات سياسية أو اقتصادية في العالم أو الإقليم بالتأكيد تطالنا".