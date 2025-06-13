لميس الحديدي عن هجوم إسرائيل على إيران: نحن أمام منعطف خطير قد يُشعل المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 10:33 مساءً - علقت الإعلامية لميس الحديدي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت اليوم قائلة: "هجوم إسرائيلي واسع وقع فجر اليوم على إيران ومستمر حتى الآن نحن أمام منعطف خطير وغير مسبوق في أزمة الشرق الأوسط وقد يؤدي لاشتعال المنطقة".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "هذا هو الهجوم الإسرائيلي الأوسع على العمق الإيراني وفي ذات الوقت هو الهجوم الأكبر مستهدفاً بشكل مباشر قلب البرنامج النووي الإيراني والتسليح الإيراني".

أردفت: "يأتي الهجوم ضمن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لما أعلنه سابقاً فيما يسمى تغيير خارطة الشرق الأوسط والقضاء على المحور الإيراني وأذرعه في المنطقة بالإضافة لضرب قدرات إيران العسكرية وتقويض قدراتها النووية لإخضاعها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الجارية حالياً".

واصل: بنيامين نتنياهو قال إنه من اختار موعد الضربات ضد إيران وأسماها الأسد الصاعد وأنها قد تستمر لأيام ولا زالت مستمرة وآخرها كان ضد أصفهان في قلب إيران".

أوضحت : نحن أمام ضربة إسرائيلية للقوة الإيرانية على ثلاث أصعدة: الأول على صعيد التسليح بضرب مواقع الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها واغتيال القادة العسكريين، وللتخصيب النووي بضرب المنشآت النووية، وللعلم والمعرفة عبر اغتيال العلماء، وهي ثلاث أهداف واضحة للعملية العسكرية الإسرائيلية".