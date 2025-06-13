قصف إيراني مكثف يضرب تل أبيب والقدس.. والملاجئ تكتظ بالإسرائيليين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يونيو 2025 10:33 مساءً - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار تدوي الآن في مئات المناطق داخل إسرائيل، من بينها القدس وتل أبيب وشمال وجنوب الضفة الغربية، بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي من الأراضي الإيرانية باتجاه ما تُعرف بـ «العمق الإسرائيلي».

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تطبيقات الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تحذيرات عاجلة تطالب السكان بالدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة فورًا، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إطلاق ما بين 100 و150 صاروخًا باليستيًا.

وأكدت المراسلة أن تل أبيب تتعرض الآن لقصف صاروخي مباشر، مضيفة أن صورًا وفيديوهات متداولة من داخل المدينة تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من أحد المباني الكبرى، ما يرجح وقوع إصابة مباشرة بصاروخ باليستي إيراني، في سابقة نادرة لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه.

وتابعت أن استوديوهات الأخبار الرسمية الإسرائيلية أخلت مقراتها ونقلت البث إلى مواقع محمية، في وقت سادت فيه حالة من الذعر بين السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 5 ملايين إسرائيلي دخلوا الملاجئ خلال الدقائق الأولى من القصف.

وذكرت أن الهجوم يأتي بعد خطاب للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي قرأ فيه الإعلام الإسرائيلي رسائل تصعيدية واضحة، إذ جاء الرد الإيراني متزامنًا مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل «مقبلة على أيام صعبة» وإن العمليات العسكرية «لن تتوقف حتى إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل».

وختمت أبو شمسية حديثها بالإشارة إلى غياب أي بيان رسمي حتى اللحظة من جيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية، رغم التغطية المكثفة التي تؤكد سقوط صواريخ في تل أبيب، واحتمالية وجود خسائر مادية أو بشرية لا تزال قيد التحقق من قبل فرق المتفجرات والجهات المختصة.